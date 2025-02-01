Исполнительный директор Регионального экологического центра принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с исполнительным директором Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафаром Махмудовым.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов в области охраны окружающей среды, экологии и изменения климата. Были рассмотрены вопросы взаимодействия, в частности, международные инициативы Туркменистана в области охраны окружающей среды, усилия стран Центральной Азии в борьбе с негативными последствиями изменения климата, а также вопросы реализации совместных проектов. Было отмечено, что, ратифицировав Рамочную конвенцию по изменению климата ООН, Киотский протокол и Парижское соглашение, Туркменистан выполняет все взятые на себя обязательства.

Также стороны обсудили активную работу проектного офиса РЭЦЦА в Туркменистане, деятельность которого нацелена на содействие развитию регионального диалога между представителями природоохранных и водных ведомств стран региона. По окончании конструктивной беседы стороны выразили надежду на дальнейшее продвижение взаимовыгодных связей между Туркменистаном и РЭЦЦА.

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