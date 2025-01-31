Туркменистан готовится к вступлению в ВТО

Программа развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана провела вебинар по подготовке перечня обязательств по доступу на рынок финансовых услуг.

Вебинар представил обзор многосторонних правил, регулирующих международную торговлю услугами, а также подходы к регулированию финансовых услуг Туркменистана в контексте проводимых экономических реформ. Участники ознакомились с тем, как подготовиться к предстоящим переговорам по условиям вступления в ВТО в секторе финансовых услуг, в частности, как отразить действующие и будущие национальные нормативные акты в документах ВТО.

Вебинар собрал более 30 представителей руководящих органов Туркменистана, включая отраслевые министерства и ведомства, такие как Меджлис, Министерство финансов и экономики, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Министерство сельского хозяйства, Министерство образования, Государственную таможенную службу, Центральный банк, а также другие ключевые государственные органы и частный сектор.

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