Постпред Туркменистана выступил перед дипкорпусом офиса ООН в Женеве

В женевском отделении ООН состоялась встреча с руководителями дипломатического корпуса и международных организаций, расположенных в Женеве. Мероприятие было организовано главным исполнительным директором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой. В мероприятии принял участие постоянный представитель Туркменистана при женевском отделении ООН Вепа Хаджиев.

Встреча собрала представителей общественных и неправительственных организаций, СМИ, а также научной интеллигенции. В своем выступлении Татьяна Валовая изложила перспективы дальнейшего сотрудничества. Она подчеркнула важность поддержания мира и диалога в условиях современных глобальных вызовов и напомнила о значимости коллективных усилий в укреплении доверия между государствами, отметив роль многосторонней дипломатии в достижении этих целей.

В своем выступлении постоянный наблюдатель Университета мира (UPEACE) при ООН Дэвид Фернандес Пуяна говорил о важности мира, доверия и диалога. В этом контексте он особо отметил вклад Туркменистана в поддержание этих ценностей. Господин Пуяна также напомнил, что 2025 год по инициативе Туркменистана был провозглашен «Международным годом мира и доверия» согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнув значение этой инициативы для мирового сообщества.

Постоянный представитель Туркменистана при женевском отделении ООН Вепа Хаджиев в своем выступлении акцентировал внимание на актуальности темы мира и доверия. Он подробно ознакомил участников с деятельностью, проводимой Туркменистаном в этом направлении, и подчеркнул символичность того, что в 2025 году страна отмечает 30-летие постоянного нейтралитета, который неоднократно подтверждался резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Женевская встреча стала важной площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества, обмена мнениями и укрепления диалога между государствами и международными организациями. Участники встречи еще раз подтвердили приверженность общим усилиям по поддержанию мира, доверия и стабильности на глобальном уровне.

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