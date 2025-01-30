Состоялся телефонный разговор Гурбангулы Бердымухамедова и Садыра Жапарова

Состоялся телефонный разговор национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, в ходе которого произошел заинтересованный обмен мнениями по ряду важных вопросов двустороннего сотрудничества.

С удовлетворением отметив динамичный и последовательный характер взаимодействия между Туркменистаном и Киргизией, Гурбангулы Бердымухамедов констатировал, что за последние годы этот процесс набрал хорошие обороты, охватывает все больше сфер и направлений. На международной арене две страны плодотворно сотрудничают по ключевым проблемам глобальной повестки.

Это сохранение и обеспечение всеобщей и региональной безопасности, выполнение «Целей устойчивого развития», экология и водная проблематика, ряд других направлений. В рамках беседы отмечалось, что двусторонние отношения Туркменистана и Киргизии находятся сегодня на подъеме. На регулярную основу поставлены контакты на правительственном, дипломатическом, ведомственном уровнях.

© TURKMENISTAN.RU, 2025