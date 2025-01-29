В Туркменистане награждены военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов

Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников военных и правоохранительных органов медалями, воинскими и специальными званиями, а также классными чинами.

Документ был подписан в честь Дня защитников Отечества и учитывает большой личный вклад награжденных в укрепление независимости и суверенитета страны, повышение обороноспособности, защиту территориальной целостности и конституционного строя Туркменистана. Награды также были присуждены за поддержание безопасности, общественного и правового порядка, за образцовое исполнение воинских обязанностей и высокие показатели в боевой подготовке.

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