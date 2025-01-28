Обсуждены вопросы развития туркменско-узбекских отношений

Туркменская делегация во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым побывала с визитом в Республике Узбекистан.

В рамках визита прошли политические консультации на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан. Было отмечено тесное сотрудничество сторон в рамках региональных и международных структур, в частности, ООН. Особый акцент был сделан на теме укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере. В данной связи отмечена важность совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, культурному сотрудничеству и других механизмов сотрудничества. Рассмотрены также вопросы углубления сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, водной, промышленной отраслях. Кроме того, стороны обсудили важные аспекты культурно-гуманитарных отношений. Подчеркнута эффективность контактов по линии науки, образования и кинематографии.

В конце консультаций состоялась церемония подписания министрами иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана – Бахтиером Саидовым Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2025-2026 годы и Протокола между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы туркменско-узбекских отношений.

В рамках визита туркменской делегации президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова. Стороны подчеркнули, что отношения между Туркменистаном и Узбекистаном вышли на качественно новый уровень, получив характер стратегического партнерства. Определяющую роль в активизации взаимодействия между двумя странами играют контакты на высшем уровне. В ходе беседы особое внимание уделено вопросам дальнейшего развития туркменско-узбекского двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе в контексте предстоящих мероприятий на высшем уровне в двустороннем и многостороннем форматах.

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