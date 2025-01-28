Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Японии

В Токио состоялись туркменско-японские политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, японскую – специальный представитель МИД Японии по делам Центральной Азии и Кавказа Масаки Ишикава.

В ходе обмена мнениями констатировалось, что отношения Туркменистана и Японии динамично развиваются по всему комплексу двусторонней повестки. Участники встречи рассмотрели вопросы проведения первого саммита стран-участниц диалога «Центральная Азия + Япония». Обсуждая возможности сотрудничества и актуальные аспекты международной политики, стороны подтвердили приверженность расширению конструктивного партнерства, в том числе в рамках авторитетных международных организаций, в частности, ООН. Также был сделан акцент на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении по инициативе Туркменистана 2025 года «Международным годом мира и доверия».

Затронув тему двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, стороны обсудили текущие проекты и вопросы, связанные с их реализацией. Стороны также обсудили вопросы, связанные с участием туркменской стороны во Всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая пройдет в Осаке, и проведением в ее рамках 14 апреля 2025 года Национального дня Туркменистана.

В рамках консультаций констатировано, что неотъемлемой составляющей туркменско-японского партнерства выступает гуманитарная сфера. Было отмечено, что в этом направлении налажено эффективное сотрудничество между двумя странами в сфере образования, науки, культурного обмена, преподавания японского языка. Также были подчеркнуты возможности развития сотрудничества в сфере цифровых систем и информационных технологий.

В тот же день состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с государственным министром иностранных дел Японии Хисаюки Фудзии. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах развития туркменско-японского взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства по всему спектру вопросов.

Также в ходе визита туркменской делегации в Японию состоялась встреча туркменской делегации с членом Совета директоров, исполнительным вице-президентом компании «Itochu Corporation», президентом компании «Машины и оборудование», председателем Японско-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубай. Стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых на заседании туркменско-японского и японско-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству, состоявшемся 16-17 декабря 2024 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2025