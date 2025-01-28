На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 17 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 17 сделок на общую сумму свыше 18 миллионов 21 тысячи долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции закупили карбамид производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Объединенные Арабских Эмиратов, Киргизии были реализованы джинсовые изделия и хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной дорожный битум, масло базовое, полипропилен, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также пряжу хлопчатобумажную и отходы текстильного производства. Общая сумма сделок составила более 38 миллионов 303 тысяч манатов.

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