Представлена программа социально-экономического развития Туркменистана в 2025 году

На заседании туркменского правительства был представлен проект программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2025 году. Программа направлена на ускорение темпов экономического роста за счет диверсификации производства и внедрения инноваций. Особое внимание будет уделено развитию промышленности, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения.

В числе основных задач: повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет выпуска экспортоориентированной и импортозамещающей высококачественной продукции, увеличение внешнеторгового оборота; укрепление продовольственной безопасности и охрана окружающей среды; дальнейшее развертывание цифровых технологий и «зеленой экономики»; формирование благоприятной бизнес-среды посредством развития малого и среднего предпринимательства. Будут приняты меры по совершенствованию законодательства, направленные на привлечение инвестиций и укрепление государственно-частного партнерства.

В 2025 году инвестиции будут направлены на реализацию крупных проектов в ведущих отраслях национальной экономики – строительстве, энергетике, капитальном строительстве, в развитии транспортной отрасли.

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