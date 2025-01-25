Во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана рассказали о партнерстве с Евросоюзом

В МИД Туркменистана состоялась пресс-конференция, посвященная итогам сотрудничества Туркменистана и Европейского союза в 2024 году и перспективам совместной деятельности в 2025 году. Во встрече приняли участие представители министерств и отраслевых ведомств Туркменистана, представительства ЕС в Туркменистане и проектов ЕС, зарубежных и отечественных средств массовой информации.

В ходе выступления заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова подчеркнула, что Туркменистан придает большое значение политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству с ЕС. Было отмечено, что регулярные встречи и переговоры на высшем уровне способствуют расширению и укреплению всестороннего взаимодействия по широкому спектру направлений.

В продолжение мероприятия констатировалось позитивное развитие многопланового сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, которое за последние три десятилетия обрело поступательный и предметный характер. Подчеркивалось, что взаимодействие с ЕС углубляется в рамках действующих специализированных проектов и программ, в частности, Совместного комитета «Европейский союз – Туркменистан», Межпарламентского диалога, Диалога по правам человека, консультативных встреч между внешнеполитическими ведомствами.

Констатирована значимость «Совместной дорожной карты по углублению связей между Центральной Азией и ЕС», которая охватывает ключевые области, включая межрегиональный политический диалог и сотрудничество, расширение торгово-экономических связей, энергетику, климатически нейтральную экономику и решение общих проблем безопасности. Участники пресс-конференции обменялись мнениями о достигнутых успехах и перспективах дальнейшего взаимодействия.

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