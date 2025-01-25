Президент Туркменистана принял генерального директора Олимпийского совета Азии

Президент Сердар Бердымухамедов принял генерального директора Олимпийского совета Азии (ОСА), президента Всемирной организации водных видов спорта Хусейна Аль-Мусаллама.

Как отмечалось в ходе встречи, развитие физической культуры и спорта, а также широкое международное взаимодействие в данной области являются одними из приоритетов государственной политики Туркменистана. Придерживаясь высоких гуманистических принципов олимпийского движения, страна выступает за расширение регионального и международного партнерства в сфере спорта и принимает в этих целях конкретные меры.

В данном направлении Туркменистан сотрудничает с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии, специализированными федерациями и другими авторитетными международными организациями, что является наглядным подтверждением широкой поддержки Туркменистаном спортивной дипломатии.

Как отмечалось, благодаря регулярно проводимым в Туркменистане международным соревнованиям в мире широко популяризируются культурные и духовные ценности туркменского народа, самобытные национальные традиции и обычаи, экономические достижения, успехи в области науки, образования, искусства. Собеседники также обсудили вопросы развития в Туркменистане водных видов спорта, которые широко распространены во всем мире и способствуют воспитанию физически сильных и здоровых молодых людей.

В завершение встречи глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил признательность генеральному директору ОСА, президенту Всемирной организации водных видов спорта Хусейну Аль-Мусалламу за большой личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и Олимпийским советом Азии, а также за постоянную поддержку инициатив Туркменистана в этом направлении, пожелав гостю крепкого здоровья и успехов в работе.

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