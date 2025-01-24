Обсуждены ключевые аспекты сотрудничества Туркменистана и ЮНИСЕФ

В МИД Туркменистана прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления и перспективы развития отношений между Туркменистаном и Детским фондом ООН.

Туркменская сторона подчеркнула, что Туркменистан, будучи членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ на 2024–2026 годы, практикует целостный подход к вопросам охраны здоровья ребенка и его развития, в стране постоянно совершенствуется законодательная база в области защиты детей. В данном контексте было сказано об успешном претворении в жизнь Национального плана действий по реализации прав детей на 2023–2028 годы.

Отдельное внимание собеседники акцентировали на вопросах разработки региональной программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2026-2030 годы, нацеленной на повышение благосостояния детей во всех направлениях, включая здравоохранение и питание, развитие детей в раннем возрасте, образование, социальную защиту.

© TURKMENISTAN.RU, 2025