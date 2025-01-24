Туркменистан был представлен на заседании Комиссии по экономике при Экономическом совете СНГ в Москве

В Москве состоялось заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов экономического сотрудничества государств-участников СНГ.

В рамках встречи глава туркменской дипломатической миссии в Российской Федерации Эсен Айдогдыев ознакомил участников заседания с Концепцией деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, в которой нашли отражение позиции страны по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, диалога и ответственности.

Как отмечалось, по предложению Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира, безопасности и устойчивого развития. В данном контексте туркменская сторона выступила с инициативой проведения совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия во имя дальнейшего наращивания плодотворного сотрудничества на пространстве СНГ.

© TURKMENISTAN.RU, 2025