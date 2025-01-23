Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Касым-Жомартом Токаевым

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе телефонного разговора констатировалось, что отношения Туркменистана и Казахстана по всему комплексу двусторонней повестки развиваются динамично и последовательно. Стороны подчеркнули, что в последнее время заметно активизировались политико-дипломатические контакты, что является хорошей основой для наращивания сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной, других сферах, в том числе по водным вопросам.

Подчеркнув высокий уровень туркменско-казахстанских отношений, собеседники обстоятельно рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Была подчеркнута важность скорейшего проведения консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. В данной связи было озвучено предложение в ближайшее время организовать такие консультации в Астане и в случае согласия казахстанской стороны направить в столицу Казахстана руководителя внешнеполитического ведомства Туркменистана для обсуждения перспектив дальнейшего развития стратегического партнёрства между двумя странами. Отдельное внимание было уделено вопросам регионального взаимодействия и предстоящим мероприятиям в пятистороннем формате.

В завершение телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и президент Касым-Жомарт Токаев еще раз пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и успехов.

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