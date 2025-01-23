Совет постпредов государств СНГ ознакомился с планами проведения «Международного года мира и доверия» в Туркменистане

В штаб-квартире СНГ в Минске состоялось заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании приняли участие председатель Исполнительного комитета – генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и его заместители, а также постоянные полномочные представители государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

В ходе заседания, в соответствии с ранее внесенными туркменской стороной в повестку дня дополнительными пунктами, глава туркменской дипломатической миссии в Республике Беларусь, постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ Назаркулы Шакулыев выступил с ознакомительным докладом. Он проинформировал участников заседания об объявлении в Туркменистане 2025 года Международным годом мира и доверия в связи с принятием по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» и ознакомил с Концепцией деятельности и приоритетами Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

Докладчик отметил, что кульминационным событием станет проведение в декабре 2025 года крупного международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

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