Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с руководителем группы компаний «Буиг»

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Княжество Монако встретился с руководителем французской компании «Буиг» Мартеном Буигом.

В ходе встречи бизнесмен отметил, что для возглавляемой им компании большая честь сотрудничать с Туркменистаном и участвовать в реализации масштабных проектов, в первую очередь направленных на преобразование архитектурного облика беломраморного Ашхабада. В ходе обмена мнениями о текущем состоянии и дальнейших возможностях партнерства, Мартен Буиг подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении позиций на перспективном туркменском рынке.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что гармоничное сочетание передовых архитектурных, инженерно-технических разработок и лучших принципов национальной архитектуры, творческий подход, активное использование инновационных технологий, строгое соблюдение норм экологической безопасности являются важными аспектами реализуемой в Туркменистане масштабной градостроительной программы, а уровень качества и сдача в эксплуатацию объектов в установленные сроки выступают первоочередными требованиями. Туркменистан заинтересован в сотрудничестве и готов рассмотреть конкретные предложения компании «Буиг».

В завершение встречи бизнесмен выразил искреннюю признательность за оказываемое компании высокое доверие, заверив, что «Буиг» и впредь будет ответственно подходить к своим партнерским обязательствам и приложит все усилия для успешного претворения в жизнь доверенных проектов.

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