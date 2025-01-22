Туркменистан и Великобритания укрепляют сотрудничество в сфере образования

Представители Министерства образования Туркменистана, Международного университета гуманитарных наук и развития, Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Университета Ковентри Великобритании провели онлайн-встречу. В мероприятии также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в Туркменистане Стивен Конлон.

Центральным аспектом встречи стал обзор существующих образовательных партнерских связей между Туркменистаном и Великобританией. В ходе обсуждения были изучены потенциальные области для расширения сотрудничества, особое внимание было уделено развитию студенческих обменов, совместных исследовательских инициатив и образовательных программ.

Участники встречи отметили важность дальнейшего укрепления академических и культурных связей между Туркменистаном и Великобритании, подчеркнув имеющуюся прочную основу сотрудничества между двумя странами в сфере образования.

Проведенная встреча стала продуктивным шагом, подтвердившим приверженность обеих сторон продвижению общих целей в образовании и новых совместных инициатив, направленных на обогащение академического опыта, повышение культурного взаимопонимания и развитие инноваций в высшем образовании.

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