В Туркменистане запущен новый контрольно-аналитический центр таможенной службы

В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялось открытие нового контрольно-аналитического центра. Центр предназначен для масштабного дистанционного контроля за таможенными объектами в режиме реального времени.

Специалисты центра осуществляют оперативный мониторинг и анализ всех таможенных операций, проводимых на постах по всей стране. Оснащение включает современное оборудование и программное обеспечение, позволяющее в онлайн-режиме отслеживать перемещение товаров и грузов через пункты таможенного контроля. Это значительно повысит эффективность работы таможенных органов при пересечении товаров и транспортных средств через пункты пропуска.

Центр также усилит межведомственное взаимодействие и контроль за работой автомобильных, железнодорожных пунктов пропуска, а также таможенных объектов в аэропортах. Благодаря новым технологиям сотрудники центра смогут централизованно собирать, обрабатывать и анализировать информацию, что повысит аналитический потенциал правоохранительных органов.

В новом контрольно-аналитическом центре созданы комфортные условия для круглосуточного мониторинга. Рабочая зона оснащена всеми необходимыми удобствами и технологиями для продуктивной деятельности сотрудников. Также предусмотрены зоны отдыха, а для проведения собраний и конференций создан специальный зал с высокотехнологичным оборудованием для онлайн-совещаний.

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