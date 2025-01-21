На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 19 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 19 сделок на общую сумму 9 миллионов 129 тысяч долларов США. Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Украины и Афганистана закупили карбамид производства ГК «Туркменхимия». Также предметом сделок для покупателей из Китая, ОАЭ, Сербии, Киргизии стали пряжа хлопчатобумажная, волокно хлопковое, ткань фланель, сухой экстракт солодкового корня. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели нефтяной битум и полипропилен производства ГК «Туркменнефть», а также хлопчатобумажную пряжу, крашеные махровые изделия и др. Общая сумма сделок составила 38 миллионов 187 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025