Туркменские наездники приняли участие в международном фестивале циркового искусства

Конная группа из Туркменистана «Галкыныш» приняла участие в 47-м международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Мастера-наездники в очередной раз представила искусство и культуру Туркменистана на мировой арене. Туркменские всадники из знаменитой группы являются многократными лауреатами международных смотров циркового искусства.

Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, основанный в 1974 году князем Ренье III, является одним из самых значимых событий в мире циркового искусства. С 2006 года президентом фестиваля является принцесса Монако Стефания.

Этот фестиваль – одно из самых престижных мероприятий на мировой цирковой арене, собирающее лучших артистов специфического жанра из разных стран. В течение 10 дней под куполом цирка в Моне-Карло разворачивается захватывающее шоу. Акробаты, дрессировщики, воздушные гимнасты, клоуны ежегодно готовят для зрителей яркое представление. Туркменские всадники уже неоднократно становились участниками и лауреатами этого международного шоу.

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