В Ашхабаде обсудили планы реализации Национального плана адаптации к изменению климата В Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана состоялся круглый стол, организованный Министерством охраны окружающей среды Туркменистана совместно с проектом ПРООН «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане». Мероприятие объединило заинтересованные стороны, включая представителей отраслевых министерств, государственных учреждений и видных преподавателей ведущих учебных заведений Туркменистана с целью содействия диалогу и расширения сотрудничества в вопросах изменения климата. Участники ознакомились с особенностями планирования адаптации к изменению климата в приоритетных секторах экономики и ролью инновационных технологий в решении ключевых проблем. Вниманию участников также были представлены комплексные подходы к выявлению и определению технологий, наиболее соответствующих потребностям Туркменистана в адаптации. В рамках мероприятия также состоялся обмен мнениями по практическим решениям и стратегиям по интеграции передовых инструментов в национальные проекты по адаптации. © TURKMENISTAN.RU, 2025