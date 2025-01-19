В штаб-квартире ООН состоялась церемония открытия Международного года мира и доверия

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония открытия Международного года мира и доверия. В акции, организованной Постоянным представительством Туркменистана, приняли участие высокопоставленные представители ООН.

На церемонии открытия выступили помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча, заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель генерального секретаря по альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, глава канцелярии председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Айвор Ричард Фанг.

От имени генерального секретаря ООН Мирослав Енча, подчеркнув центральную роль Туркменистана в продвижении культуры мира, доверия и диалога на глобальном уровне, выразил слова признательности руководству Туркменистана за поддержку усилий ООН по укреплению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

В ходе выступлений участники изложили свое видение по осуществлению задач, заложенных в концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Состоялся обмен мнениями по мероприятиям на текущий год. В частности, было отмечено, что в декабре 2025 года в Ашхабаде намечен к проведению Международный форум мира и доверия, который соберет участников со всей планеты для консолидации усилий и разработки конкретных дальнейших шагов по укреплению глобальной культуры мира.

Во второй части мероприятия прозвучали выступления руководителей дипломатических миссий: Уганды от имени Движения неприсоединения, Ирака от имени «Группы 77», Египта от имени Арабской группы, Венесуэлы от имени Группы друзей в защиту Устава ООН, Исполнительного секретаря Группы друзей устойчивого транспорта и других делегаций.

Участники поддержали «дорожную карту» на основе концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, которая была представлена в ходе мероприятия, а также выразили готовность к тесному сотрудничеству в целях укрепления доверительного межгосударственного и международного диалога как ключевого элемента поддержания мира.

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