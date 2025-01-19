Определены перспективы сотрудничества Туркменистана с Европейским союзом

На заседании правительства определены перспективы взаимодействия Туркменистана с Европейским союзом. Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов, отчитываясь о предпринимаемых практических шагах по развитию сотрудничества страны с ЕС, представил на рассмотрение главы государства ряд конкретных предложений по дальнейшему укреплению политического и экономического взаимодействия с Европейским союзом.

Совместно с ЕС Туркменистан уже реализует ряд проектов и программ в различных сферах на двустороннем и региональном уровнях. На рассмотрение президента Туркменистана были представлены сведения и предложения по наращиванию партнерства по таким направлениям, как образование, охрана окружающей среды, экология, развитие циркулярной экономики и др.

Резюмируя отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, неуклонно следуя правовому статусу нейтралитета, активно сотрудничает со странами мира и международными организациями. На протяжении многих лет страна конструктивно взаимодействует с Европейским союзом, о чем в полной мере свидетельствуют позитивные результаты партнерства в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Говоря об этом, глава государства одобрил представленные предложения по расширению двустороннего и многостороннего диалога между Туркменистаном и ЕС, в частности, в формате «Центральная Азия –Европейский союз», поручив вице-премьеру, министру иностранных дел продолжить соответствующую работу в данном направлении.

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