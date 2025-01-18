В Ашхабаде проведут капитальный ремонт канатной дороги

Канатная дорога, проложенная через отроги Копетдага в живописных ашхабадских предместьях, будет капитально отремонтирована.

В Туркменистане обнародовано постановление главы государства, предписывающее профильному государственному предприятию Министерства энергетики заключить соответствующий договор с частным подрядчиком. Контракт должен предусматривать капитальный ремонт зданий и сооружений столичной канатной дороги, а также прилегающих территорий. Документом предписано приступить к работе в январе 2025 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в июне 2026 года.

Решение о проведении ремонтных работ было принято «в целях значительного приумножения красоты архитектурно-градостроительного облика Ашхабада, а также создания благоприятных условий для культурного досуга жителей и гостей столицы». Канатная дорога с момента своего появления остается одной из самых популярных туристических достопримечательностей туркменской столицы.

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