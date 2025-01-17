Пограничные ведомства Туркменистана и Ирана обсудили перспективы сотрудничества

На таможенном посту «Артык», расположенном на границе Туркменистана и Ирана, состоялась третья встреча пограничных ведомств Туркменистана и Исламской Республики Иран.

Туркменская сторона была представлена сотрудниками Министерства иностранных дел Туркменистана, таможенной, пограничной и миграционной служб. С иранской стороны во встрече приняли участие губернатор города Даргаз, представители таможенного поста «Лютфабад», пограничной заставы, а также сотрудники посольства Ирана в Туркменистане. В ходе встречи участники обсудили возможности увеличения пропускной способности и времени работы пунктов пропуска Артык и Лютфабад.

Также были рассмотрены вопросы пересечения, незаконного перемещения товаров через таможенные границы. В этой связи была отмечена целесообразность унификации подходов по проведению таможенного контроля в пунктах пропуска.

© TURKMENISTAN.RU, 2025