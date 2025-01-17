Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Казахстана обсудили по телефону аспекты взаимодействия Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Республики Казахстан, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Одновременно с этим главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым направлениям международной повестки дня и подтвердили важность продолжения взаимодействия в рамках региональных и международных структур. © TURKMENISTAN.RU, 2025