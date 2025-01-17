|17.01.25 07:28
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Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Казахстана обсудили по телефону аспекты взаимодействия
Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Республики Казахстан, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Одновременно с этим главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым направлениям международной повестки дня и подтвердили важность продолжения взаимодействия в рамках региональных и международных структур.
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