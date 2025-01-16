В Ашхабаде прошла международная конференция

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась конференция «Международный год мира и доверия: сотрудничество Туркменистана с международным сообществом».

Участниками конференции стали председатель Меджлиса Туркменистана, заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители внешнеполитического ведомства страны, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, руководители и представители профильных министерств и ведомств Туркменистана, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители местных и зарубежных СМИ.

На конференции выступили заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов, специальный представитель генерального секретаря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпа Ратна, глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане Егор Зайцев, заместитель постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Томица Паович.

Как отмечалось в выступлениях участников конференции, по предложению Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию об объявлении 2025 года «Международным годом мира и доверия». Это стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

Было отмечено, что Туркменистан рассчитывает на поддержку нейтральных, неприсоединившихся и внеблоковых стран, а также всех государств, разделяющих принципы невмешательства и неучастия в конфликтах, в деле объединения своих возможностей, опыта и авторитета для создания условий перехода к мирным, политико-дипломатическим методам разрешения существующих и потенциальных конфликтов. Участники конференции единогласно констатировали важность «Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия», направленной на консолидацию усилий в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня.

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