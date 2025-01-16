Помощник министра иностранных дел КНР был принят в МИД Туркменистана

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с помощником министра иностранных дел Китайской Народной Республики Лю Бинем. В рамках встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов эффективно развивающегося двустороннего партнерства, носящего всесторонний стратегический и долгосрочный характер.

В ходе обмена мнениями отмечалось успешное сотрудничество Туркменистана и Китая в рамках международных и региональных структур, в первую очередь в рамках ООН. Было подчеркнуто, что большое значение придается межгосударственному диалогу в формате «Центральная Азия – Китай».

Дипломаты отметили эффективное партнерство в торгово-экономической сфере, проанализировали ход совместной деятельности в области энергетики, транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и культурно-гуманитарном направлении. Стороны выразили готовность продолжать эффективные отношения, отвечающие национальным интересам и приоритетам развития двух дружественных стран и народов.

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