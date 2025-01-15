Состоялся телефонный разговор между Гурбангулы Бердымухамедовым и Антониу Гутерришем

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Тепло поприветствовав друг друга, собеседники обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю Нового года. Пользуясь возможностью, национальный лидер туркменского народа передал собеседнику слова приветствия и уважения от имени президента Сердара Бердымухамедова.

Выразив признательность за добрые слова и адресовав ответные теплые приветствия и наилучшие пожелания главе Туркменистана, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул особое внимание организации к взаимодействию с нейтральным государством, выступающим за укрепление мира в региональном и глобальном измерениях. Генсек ООН также высоко оценил проводимую Туркменистаном политику и его инициативы в целях всеобщего мира, благополучия и устойчивого развития.

В ходе телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов сообщил генсеку ООН о планах Туркменистана, намеченных к выполнению в партнёрстве с организацией в 2025 году. Как отмечалось, была разработана концепция деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. В документе отражены позиции страны по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, совместного диалога и ответственности.

Отметив важность концепции, направленной на консолидацию усилий в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью ее одобрил.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность использования потенциала нейтралитета для поддержания усилий ООН по утверждению мира, а также восстановления культуры доверительного диалога в контексте обеспечения глобальной безопасности. Выразив уверенность, что реализация данных предложений позволит снизить политическую напряженность на мировой арене, национальный лидер туркменского народа подтвердил неуклонное стремление Туркменистана к активизации диалога по вопросам региональной безопасности в Международном году мира и доверия.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул важное значение предложений и инициатив, направленных на укрепление мира, устойчивого развития и благополучия в мире и в регионе, изложенных Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе телефонного разговора, и поддержал их. Антониу Гутерриш подчеркнул значение объявления 2025 года в Туркменистане «Международным годом мира и доверия», который ознаменован 30-летием нейтралитета Туркменистана и 80-летием образования ООН. В этом плане отмечалось, что структурные подразделения ООН примут активное участие в международных мероприятиях, которые будут организованы Туркменистаном.

Вновь подтвердив готовность к тесному сотрудничеству с ООН, национальный лидер туркменского народа подчеркнул, что нейтральный Туркменистан был, остается и будет надежным партнером, единомышленником и опорой ООН в региональном и глобальном измерениях.

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