Туркменско-итальянские переговоры прошли в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи дипломаты отметили значимость двустороннего политического диалога. Рассмотрены перспективы развития отношений между Туркменистаном и Италией в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Было отмечено, что важную роль в продвижении двусторонних связей играют контакты на высшем и высоком уровнях.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных организаций и в формате «Центральная Азия – Италия». Подчеркнут позитивный опыт взаимодействия на полях ООН. Отмечена значимость обоюдной поддержки международных инициатив, нацеленных на укрепление мира и устойчивого развития. Стороны выразили уверенность в продолжении плодотворного партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В этот же день состоялись туркмено-итальянские политические консультации. Туркменскую сторону на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, а итальянскую – заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

В ходе насыщенного диалога стороны обсудили состояние и перспективы туркменско-итальянского взаимодействия. Наряду с этим состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Собеседники рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия.

Дипломаты отметили большие возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества. В этой связи подчеркнута актуальность проведения встреч и форумов между представителями деловых кругов. Была отмечена значимость укрепления межгосударственного сотрудничества в сферах археологии, образования и культуры. Стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

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