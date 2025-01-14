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14.01.25 08:49

Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ЕС

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с послом Европейского союза в Туркменистане Беатой Пекса.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Туркменистана и ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам дальнейшего наращивания партнерства. Вместе с тем участники встречи обсудили планы по проведению совместных мероприятий в 2025 году.

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