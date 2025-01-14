Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и ЕС В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с послом Европейского союза в Туркменистане Беатой Пекса. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Туркменистана и ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам дальнейшего наращивания партнерства. Вместе с тем участники встречи обсудили планы по проведению совместных мероприятий в 2025 году. © TURKMENISTAN.RU, 2025