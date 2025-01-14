На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрирована 21 сделка На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 21 сделка на общую сумму свыше 3 миллионов 674 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Турции закупили нефтяной дорожный битум, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции, Афганистана, Узбекистана приобрели карбамид и хлористый натрий (ГК «Туркменхимия»). На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили хлопок-волокно, хлопчатобумажные отходы, а также регенерированное волокно из текстильных отходов. Общая сумма сделок составила более 82 миллионов 138 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025