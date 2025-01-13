МИД Туркменистана представил рабочий план на текущий год

Министерство иностранных дел Туркменистана представило рабочий план на текущий год, который включает меры по укреплению сотрудничества с государствами Европы, Среднего и Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов представил проект плана на заседании Кабмина. В документе изложены меры по организации двусторонних визитов, политических консультаций и встреч, а также других мероприятий по различным сферам взаимодействия. План включает 10 глав, охватывающих организационные вопросы, международное экономическое сотрудничество, правовые вопросы и цифровую дипломатию.

Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив рабочий план, подчеркнул важность активной внешней политики, основанной на принципах миролюбия и доброй воли. Туркменистан, по его мнению, продолжит следовать курсу нейтралитета и укреплять международное сотрудничество в интересах всеобщего благополучия.

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