Заслуженный туркменский ученый и краевед Анатолий Бушмакин отметил свое 90-летие

В стенах Туркменского государственного университета имени Махтумкули состоялась торжественная церемония принятия известного ученого Анатолия Бушмакина в члены кафедры ЮНЕСКО «Культурное наследие: из прошлого к будущему». Это событие совпало с 90-летием кандидата геологических наук, знатока туркменской геологии, известного в стране краеведа и популяризатора науки.

Бушмакин начал работать еще в 50-х годах прошлого века. Он внес большой вклад в развитие геологической науки, работал на различных должностях в государственной корпорации «Tуркменгеология» и отличился в проведении геологических исследований на просторах страны. Более двадцати последних лет известный ученый передает свой богатый научный опыт студентам и не оставляет проведения научных исследований.

Анатолий Григорьевич Бушмакин классифицировал многие национальные геологические коллекции, сформировал музей географического факультета ТГУ, где представлены лучшие образцы минералов и окаменелостей, собранные преподавателями естественно-географического факультета и туркменскими геологами за многие годы. Коллекция дополнена картами и схемами, макетом «Парка Юрского периода», изображениями доисторических ящеров, а также живописными картинами природных памятников, созданными самим Анатолием Григорьевичем.

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