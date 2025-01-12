Граждане Туркменистана смогут посещать Россию и Белоруссию по единой визе

С 11 января 2025 года вступило в силу соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз. Согласно документу, граждане Туркменистана, получившие визу одной из стран, смогут въезжать, выезжать, пребывать и осуществлять транзитный проезд по территории обоих государств в течение всего срока действия визы.

На практике это означает, что гражданин Туркменистана, получивший белорусскую визу, сможет посетить также и Россию, не оформляя дополнительных разрешительных документов. Аналогично, имея российскую визу, можно будет въехать в Республику Беларусь. Для пересечения границы между странами можно использовать как международные пункты пропуска, так и шесть специально определенных автомобильных маршрутов, а также железнодорожное и воздушное сообщение.

При этом каждая из стран сохраняет за собой право отказать во въезде или сократить срок пребывания иностранных граждан на своей территории, а также проверять соблюдение ими правил пребывания.

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