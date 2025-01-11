В Туркменистане принят Национальный план по противодействию торговле людьми

Согласно постановлению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Туркменистане утвержден Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2025–2029 годы. Туркменистан рассматривает торговлю людьми как одну из наиболее острых и актуальных глобальных проблем. Страна намерена продолжать вносить действенный вклад в международные усилия по противодействию торговле людьми, защите и продвижению прав человека.

Национальный план действий по противодействию торговле людьми в Туркменистане на 2025–2029 годы подготовлен Межведомственной комиссией по противодействию торговле людьми в Туркменистане совместно с Международной организацией по миграции и Управлением ООН по наркотикам и преступности. План носит превентивный характер, содержит комплексные инструктивные положения и предписывает тесное сотрудничество с международными структурами.

Важно отметить, что Туркменистан активно сотрудничает с международными организациями в гуманитарной сфере, в частности, по всесторонней защите прав человека и борьбе с современными вызовами в данной области. В этом контексте в государстве сформирована прочная законодательная база по противодействию торговле людьми, что создает надежную правовую основу для системной деятельности.

Национальный план действий по противодействию торговле людьми в Туркменистане на 2025–2029 годы состоит из пяти разделов, в которых обозначены целевые меры, сроки их выполнения, соответствующие индикаторы, государственные органы, ответственные за выполнение обозначенных задач. Кроме этого, план предусматривает развитие сотрудничества с авторитетными международными организациями и зарубежными странами в данном направлении. Туркменистан намерен продолжать скоординированное взаимодействие с мировым сообществом в борьбе и предотвращении торговли людьми.

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