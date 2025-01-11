|11.01.25 08:11
|
Авиакомпания S7 запускает ежедневные рейсы по маршруту Москва – Ашхабад
Российский авиаперевозчик S7 с 15 января 2025 года запускает ежедневные рейсы по маршруту Москва – Ашхабад. Планы по расширению присутствия на туркменском направлении ранее подтвердил генеральный представитель S7 в странах Средней Азии Евгений Чернышев на конференции «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2024».
Сейчас авиакомпания S7 является единственным авиаперевозчиком, осуществляющим регулярные рейсы между двумя странами. Это произошло после того, как авиакомпания «Туркменистан» в декабре 2024 года приостановила полеты в Москву.
© TURKMENISTAN.RU, 2025