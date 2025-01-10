Туркменистан приглашает партнеров к участию в международных деловых форумах в 2025 году В 2025 году столица Туркменистана вновь станет площадкой для проведения множества международных форумов, выставок и конференций. Богатая программа мероприятий, охватывающая различные сферы экономики, культуры и науки, призвана привлечь иностранных партнеров и инвесторов, укрепить международное сотрудничество и продемонстрировать достижения страны. Среди наиболее значимых событий, способных заинтересовать иностранных партнеров следующие деловые форумы: 17-19 марта – выставка, приуроченная к 17-летию со дня образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана»; 23-24 апреля – международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана; 29 апреля – 1 мая – выставка-ярмарка «Международная торговля и услуги»; 29-30 апреля – международная конференция «Гарантия качества в Туркменистане, соответствующая международным стандартам»; 24-25 мая –XXIV международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад»; 11-13 июня– международная выставка-ярмарка «Turkmentextile Expo-2025»; 21-23 августа – международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей»; 18-20 сентября – Международный инвестиционный форум и выставка Туркменистана (TIF); 3-5 октября – международная выставка и конференция «Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отрасли Туркменистана»; 10-12 октября – международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства»; 22-24 октября – Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025» 12-14 ноября – международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2025»; 14 ноября – конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2025»; 26-27 ноября – международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2025»; Организаторы приглашают представителей бизнеса, государственных структур, научных кругов и общественных организаций принять участие в этих мероприятиях. Участие в форумах и выставках предоставит уникальную возможность установить деловые контакты, обсудить актуальные вопросы развития экономики Туркменистана и найти новых партнеров. © TURKMENISTAN.RU, 2025