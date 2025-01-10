|10.01.25 07:31
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Туркменистан приглашает партнеров к участию в международных деловых форумах в 2025 году
В 2025 году столица Туркменистана вновь станет площадкой для проведения множества международных форумов, выставок и конференций.
Богатая программа мероприятий, охватывающая различные сферы экономики, культуры и науки, призвана привлечь иностранных партнеров и инвесторов, укрепить международное сотрудничество и продемонстрировать достижения страны. Среди наиболее значимых событий, способных заинтересовать иностранных партнеров следующие деловые форумы:
17-19 марта – выставка, приуроченная к 17-летию со дня образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана»;
23-24 апреля – международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана;
29 апреля – 1 мая – выставка-ярмарка «Международная торговля и услуги»;
29-30 апреля – международная конференция «Гарантия качества в Туркменистане, соответствующая международным стандартам»;
24-25 мая –XXIV международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад»;
11-13 июня– международная выставка-ярмарка «Turkmentextile Expo-2025»;
21-23 августа – международная выставка-ярмарка «Kids Expo: всё для детей»;
18-20 сентября – Международный инвестиционный форум и выставка Туркменистана (TIF);
3-5 октября – международная выставка и конференция «Развитие строительной, промышленной, химической, энергетической отрасли Туркменистана»;
10-12 октября – международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в эру возрождения новой эпохи могущественного государства»;
22-24 октября – Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2025»
12-14 ноября – международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2025»;
14 ноября – конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2025»;
26-27 ноября – международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2025»;
Организаторы приглашают представителей бизнеса, государственных структур, научных кругов и общественных организаций принять участие в этих мероприятиях. Участие в форумах и выставках предоставит уникальную возможность установить деловые контакты, обсудить актуальные вопросы развития экономики Туркменистана и найти новых партнеров.
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