На заводе «Балкан» заложен киль первого сухогрузного судна

На судостроительном и судоремонтном заводе «Балкан» прошла торжественная церемония закладки киля первого сухогруза. В мероприятии приняли участие специалисты завода и представители компании Республики Корея.

Церемония стала знаковым событием, знаменующим важный этап в развитии как завода, так и всей судостроительной отрасли страны. Закладка киля символизирует прочность, надежность и долговечность будущей конструкции. Новый сухогруз будет соответствовать современным стандартам, обеспечивая эффективное использование ресурсов.

Данный проект был запущен на основе контракта, подписанного в сентябре 2023 года между Туркменистаном и южнокорейской компанией, и включает строительство двух судов грузоподъемностью 6100 тонн. Первые блоки строящихся судов были доставлены на строительную площадку 11 ноября 2024 года. В настоящее время в Туркменистане предпринимаются значительные меры по улучшению морского и речного флота. Закладка первого подчеркивает стремление страны развивать судостроительную промышленность в соответствии с современными стандартами, создавать новые рабочие места и повышать экспортный потенциал.

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