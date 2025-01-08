Исполнительного директора Саудовского фонда развития приняли в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Рашида Мередова с членами делегации во главе с генеральным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Аль-Маршадом.

В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере, представляющие взаимный интерес, и отмечены возможности развития партнерства. Стороны рассмотрели перспективные проекты с участием саудовского капитала в сфере возобновляемых источников энергии, водного и сельского хозяйства, а также здравоохранения. В ходе переговоров было подчеркнуто наличие значительного потенциала для наращивания сотрудничества в обозначенных областях.

Выразив уверенность в том, что совместные действия выведут партнерство двух дружественных стран на новый уровень, собеседники подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

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