На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 25 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 25 сделок на общую сумму более 2 миллионов 363 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана приобрели сжиженный газ, выработанный на технологических установках Госконцерна «Туркменнефть». Покупателям из Украины и Киргизии были реализованы ткань-фланель, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили масло базовое, нефтяные отходы (нефтешлам), нефтяной дорожный битум, а также пряжу хлопчатобумажную, ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила свыше 20 миллионов 11 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025