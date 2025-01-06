В Туркменистане создан комитет по проведению на высоком уровне мероприятий в 2025 году

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об образовании Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия» и 30-летия нейтралитета Туркменистана.

Указ подписан в целях реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «2025 год Международный год мира и доверия», единогласно принятой странами-членами сообщества наций по инициативе Туркменистана 21 марта 2024 года, празднования славного юбилея в жизни современного Туркменского государства – 30-летия нейтралитета, а также обеспечения высокого уровня значимых международных форумов, конференций, встреч, торжеств и мероприятий, намеченных к проведению в течение года совместно с надежными и конструктивными партнерами Туркменистана – зарубежными странами и международными структурами – по случаю объявления в Туркменистане 2025 года «Международным годом мира и доверия».

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