В МИД Туркменистана презентована новая книга президента Туркменистана

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония презентации новой книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». В презентации приняли участие руководители и представители внешнеполитического ведомства страны, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты института, а также представители СМИ.

В прозвучавших на презентации выступлениях подчеркивалась значимость выхода в свет новой книги президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира», в которой освещены наследие выдающегося мастера слова, его вклад в мировую литературу, организованные мероприятия по случаю юбилея поэта. Замечательная книга, повествующая о научных трудах по изучению жизни и творчества мыслителя, о важности мудрых наставлений поэта в деле укрепления мира, а также значимости международных мероприятий 2024 года, прошедшего под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», стала достойным подарком широкой читательской аудитории.

Богато иллюстрированное издание, выполненное на высоком полиграфическом уровне, представлено отдельными книгами на трех языках – туркменском, русском и английском. Книга, состоящая из восьми разделов, адресована широкому кругу читателей, ценителям науки и художественной литературы, исследователям творческого наследия Махтумкули.

Особый акцент выступившие сделали на том, что богатейшее литературное наследие Махтумкули Фраги, его идеи мира, справедливости, гуманизма, дружбы и братства предопределило основу внешней политики современного Туркменистана, оказало существенное влияние на его взаимодействие с зарубежными странами. Участники презентации выразили убежденность, что новая книга станет ценнейшим ключом к познанию богатого литературного наследия поэта и мыслителя.

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