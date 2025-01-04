В учебном центре «Дипломатический протокол» состоялся четвертый выпуск специалистов

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония вручения сертификатов специалистам, успешно окончившим специализированный учебный центр «Дипломатический протокол».

Учебный центр вуза в четвертый раз завершил подготовку кадров, специализирующихся в сфере дипломатии и международных отношений. В течение двух месяцев для слушателей курса обучения проводились занятия на основе специальных программ, подготовленных с учетом многолетнего опыта представителей зарубежных дипмиссий и международных организаций в нашей стране, национальной дипломатической службы Туркменистана.

В Туркменистане большое внимание уделяется совершенствованию и укреплению кадрового потенциала Министерства иностранных дел Туркменистана, всесторонней подготовке дипломатов высокого уровня, способных достойно представлять интересы страны на международной арене. Последовательно и целенаправленно расширяется участие страны в авторитетных международных организациях.

Решению данных задач призвана способствовать деятельность специализированного учебного центра «Дипломатический протокол», открывшегося в Институте международных отношений МИД страны 18 февраля 2024 года в честь Дня дипломатических работников Туркменистана. За неполный год центр подготовил и выпустил четыре потока специалистов для дипломатической службы страны.

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