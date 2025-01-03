В Туркменистане издан второй выпуск международного научного сборника «Следы веков»

В Туркменистане вышел в свет второй выпуск международного научного сборника «Следы веков». Сборник издается на туркменском, английском и русском языках Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры. Издание знакомит читателей с материалами изучения историко-культурного наследия туркменского народа.

На страницах сборника представлены отчеты об археологических раскопках на территории страны, уникальных экспонатах в коллекции Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана и многом другом. Выпуск открывает статья, посвященная десятому ежегодному совещанию национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов ТЮРКСОЙ, прошедшему в Ашхабаде в рамках мероприятий по случаю объявления Международной организацией тюркской культуры города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году.

Научные статьи выпуска размещены в таких разделах, как «История», «Археология», «Реставрация», «Нумизматика», «История искусства», «Архитектурное наследие», «Персоналии».

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