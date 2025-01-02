В Туркменистане празднично встретили Новый год

В Туркменистане повсеместно прошли праздничные торжества встречи Нового года. Нарядные елки и участие детворы придали особую атмосферу любимому празднику.

В Ашхабаде на площадке перед Государственным цирком и на аллее «Ылхам» выступали известные эстрадные певцы, проходили народные гуляния. На площади перед культурно-развлекательным центром «Алем», возле главной елки страны, сияющей разноцветными гирляндами, собрались горожане и гости столицы на торжественную встречу Нового года.

Посредством цифровой связи в формате телемоста к торжеству присоединились представители городов Ашхабада и Аркадага, а также велаятов (областей). Прямая связь объединила жителей разных регионов страны, Ашхабада и Аркадага, которые поздравили друг друга с Новым годом. Звучали песни, были исполнены зажигательные танцы.

Новогодний телемост завершила столица независимого нейтрального Туркменистана. Собравшиеся на площади перед культурно-развлекательным центром «Älem» жители Ашхабада пожелали соотечественникам благополучия и счастья. К ним с творческими поздравлениями присоединились артисты. Туркменистан с добрыми пожеланиями вступил в новый год!

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