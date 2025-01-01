Утвержден перечень выставок, намеченных к проведению в 2025 году В целях широкого освещения проводимых в Туркменистане социально-экономических реформ, наращивания многоплановых связей с зарубежными странами, масштабирования внедрения в производство современных технологий, обмена передовым опытом и привлечения инвестиций в отрасли экономики в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, президент Туркменистана подписал постановление, утвердив перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, намеченных к проведению министерствами и ведомствами в 2025 году, а также состав организационной комиссии по их проведению. Согласно документу, министерствам и ведомствам предписано обеспечить проведение соответствующих мероприятий на высоком организационном уровне. © TURKMENISTAN.RU, 2025