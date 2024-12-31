Президент Туркменистана принял участие в новогодних торжествах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по доброй традиции посетил новогоднее представление у главной елки страны в Ашхабаде.

На праздник у главной елки были приглашены дети из разных уголков Туркменистана. Среди них отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов и др.

С удовольствием и интересом президент Туркменистана наблюдал за выступлениями счастливых детей, являющихся гордостью и поистине бесценным национальным достоянием страны и общества. Хоровод вокруг новогодней елки стал кульминацией красочного представления. Ребята попросили президента Туркменистана принять в нем участие. Глава государства присоединился к этой традиционной новогодней церемонии, воплощающей дружбу, мир, единство и сплоченность.

Всем детям – участникам торжества были вручены новогодние подарки. По просьбе ребят президент Туркменистана сфотографировался с юными туркменистанцами у главной елки страны на долгую память о радостном событии. Президент Сердар Бердымухамедов, прощаясь с ребятами, пожелал им счастливого Нового года, отличных зимних каникул, успехов в учебе, исполнения заветных желаний.

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