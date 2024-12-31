На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 19 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 19 сделок на общую сумму более 828 тысяч долларов США.

Предприниматели из Афганистана приобрели базовое масло и сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Кроме того, покупателям из Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Киргизии были реализованы ткань различных видов и хлопчатобумажная пряжа.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен, флоатное листовое стекло, упаковочную пленку, а также хлопок-волокно и отходы текстильного производства. Общая сумма сделок составила свыше 52 миллионов 38 тысяч манатов.

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