2025 год объявлен в Туркменистане «Годом мира и доверия»

Меджлис (парламент) Туркменистана объявил в стране 2025 год «Годом мира и доверия». Соответствующий документ опубликован в печати.

В документе подчеркивается, что такое решение принято «с целью дальнейшего повышения престижа Туркменистана в мире в новый исторический период, широкой пропаганды и популяризации внутренней и внешней политики страны, основанной на принципах международного сотрудничества, доверия и дружбы, международных инициатив общечеловеческого значения, прославления во всем мире славного 30-летия постоянного нейтралитета страны и исконных традиций миролюбия, доброжелательности, гуманности и гостеприимства туркменского народа».

Таким образом, Парламент Туркменистана постановил: объявить 2025 год «Международным годом мира и доверия». Утверждена и соответствующая графическая эмблема года.

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